Türkiye Fizyoterapist ve destek personeli pozisyonuna yerleştirme sonuçları açıklandı

Fizyoterapist ve destek personeli pozisyonuna yerleştirme sonuçları açıklandı

Türkiye

Fizyoterapist ve destek personeli pozisyonuna yerleştirme sonuçları açıklandı

Milli Eğitim Bakanlığının merkez ve taşra teşkilatlarında istihdam edilecek fizyoterapist ve destek personelinin yerleştirme sonuçları belli oldu.

14 Kasım 2021, Pazar 00:53 Son Güncelleme:
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Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi: "Fizyoterapist ve destek personeli pozisyonuna yerleştirme sonuçları belli oldu. Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatlarına 260 fizyoterapist ve 5 bin 872 destek personeli yerleştirme sonuçlarına ’http://pbs.meb.gov.tr/sonuc’dan ulaşabilirsiniz."

AA

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