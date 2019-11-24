Beşiktaş'tan tanıdığımız Rhodolfo ve Fenerbahçe'den hatırladığımız Diego'nun da formasını giydiği Flamengo, Güney Amerika'nın en büyüğü oldu. Finalde River Plate'i yenen Flamengo, Copa Libertadores'i tarihinde ikinci kez müzesine götürdü. Flamengo, ilk Libertadores şampiyonluğunu ise 1981 yılında yaşamıştı.

Geçen senenin şampiyonu olan ve tarihinde 4 Copa Libertadores şampiyonluğu bulunan River Plate ise bu sene de kupayı kazanmaya çok yaklaştı fakat 89 ve 90. dakikalarda üst üste yediği gollerle ikincilikle yetindi.









Olaylı maçların takımı

River Plate geçen sene de ezeli rakibi Boca Juniors'la efsane bir final maçı oynamış, defalarca ertelenen ve Arjantin'de adeta iç savaşa dönen maç, nihayetinde İspanya'da oynanamıştı.

Hem derbiyi hem finali kazanan River Plate, Libertadores şampiyonu olmuştu.

Bu sene de kupayı kazanmaya çok yaklaşan Arjantin ekibi, son dakikasına 1-0 önde girdiği maçı 89 ve 90. dakikalarda yediği gollerle kaybetti.

Flamengo'nun Avrupa devlerinin takibinde olan oyuncusu Gabigol (Gabriel Barbosa) 2 golle yıldızlaştı. Son dakikalarda gelen goller özellikle River Plate oyuncularını bir hayli gerdi. Gollerin sahibi Gabigol ve River Plate'ten Palacios kırmızı kartla oyundan atıldı.



