Tropikal bitkilerden birisi olan flamingo çiçeği, başka bir adıyla da antroyum olarak bilinir. İç mekan bitkisi olarak bilinen flamingo çiçeği bulunduğu ortama şıklık katar. Peki, flamingo çiçeği bakımı ve sulaması nasıl yapılır? Özellikleri nelerdir? Flamingo çiçeği hikayesi nedir? Flamingo çiçeği hakkında bilinenler...

FLAMİNGO ÇİÇEĞİ BAKIMI VE SULAMASI NASIL YAPILIR?

Flamingo çiçeğinin sulaması, düzenli aralıklarla ve aynı oranda yapılmalıdır. Bitkinin ihtiyacından fazla sulama yapılması, toprağının çamurlaşmasına ve köklerinin çürümesine neden olur. Flamingo çiçeğinin doğru sulaması için; toprak yüzeyi hafif nemli kalmalı ve yüzeyin tamamen kurumasına izin verilmemelidir. Saksı altlığında biriken sular bekletilmeden dökülmelidir. Flamingolar, yaz aylarında azotça zengin gübrelerle, kış aylarında ise dengeli gübrelerle gübrelenmelidir.

Flamingo çiçekleri, yüksek sıcaklık ve neme ihtiyaç duyarlar. Soğuk ve kuru havalar bitkinizin direncini düşürür. İnsanlar için en ideal sıcaklık neyse, flamingo bitkileri içinde o derece idealdir. Flamingoların nem ihtiyaçlarını karşılamak için yapraklarına su püskürtebilirsiniz. Flamingo çiçeğinizi direkt olarak çok parlak ışığa koyarsanız yaprakları yanabilir. Bu yüzden çiçeğinizi, gün boyu güneş alan odalarda perde arkasında tutmalısınız.



