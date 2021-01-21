Flamingo kuşu özellikleri

Flamingo; Flamingolar grubunun, Flamingogiller familyasından (phoenicopterus) cinsini oluşturan 6 adet olan kuş türünün ortak adı olarak kullanılmaktadır. Flamingo; tek cins olan ve onun alt, altı türünden meydana gelmiştir. Bu kuş türünün sahip olduğu bir diğer özelliği ise, kendi içerisinde ve diğer türleriyle çaprazlama üreyebilmesinden dolayı Küba türü olarak isimlendirilmektedir.

Flamingo kuşları, Anadolu'da daha çok Allı turna olarak adlandırılır. Bu kuşlar çoğunlukla Türkiye'de Denizli ili civarında görülmektedir. Bu kuşlar, uzun ince bacakları, uzun ve kıvrık boyunları ve de kiremit rengi tonlarında sahip oldukları tüyleri ile son derece dikkat çekici görünüme sahiptirler.

Flamingoların tüylerinde bulunan kırmızı tonlar çoğunlukla tükettikleri besinlerden kaynaklanmaktadır. Bu kuşların tükettikleri yiyeceklerdeki karotin miktarının az olduğu bölgelerde yaşayan türler daha açık bir renk söz konusudur. Flamingo yavruları ve genç türler diğerlerine kıyasla daha az karotin miktarı aldıkları için tüyleri beyaz renktedir.

Flamingo kuşlarının gagaları kıvrık bir yapıya sahiptir. Bu son derece güzel görünüme sahip olan kuş türü su kuşlarından biri olma özelliğine sahiptir. Flamingolar, tüylerinin rengi suda avlandıkları, yengeç, karides ve artemia gibi besinlerde bulunmakta olan karotin maddesinden kaynaklı olmaktadır.

Flamingolar, oldukça savunmasız bir kuş türü olması sebebiyle, çoğunlukla gece vakitlerinde uçarlar ve üremek amacıyla daha çok ıssız olan bölgeleri seçerler. Her bir dişi flamingo yuvasına birer yumurta bırakır. Sonrasında yavrular yumurtadan çıkıncaya dek eşler sıra ile kuluçkaya yatarlar.

Yavruların yumurtada çıkma süresi yaklaşık olarak bir aylık zaman almaktadır. Bu sürenin sonunda yavrular yavaş yavaş yumurtalarından çıkmaya başlar. Yumurtadan yeni çıkmış olan bir Flamingo yavrusu gri renkli olup hemen hemen bir ördek iriliğine sahiptir.

Flamingo yavrular iki aylık oluncaya kadar anne ve babaları tarafından beslenir. 100 günün ardından bu yavrular uçabilir yeterliliğe erişirler. Sonrasında ise anne - babalarından ayrı topluluklar kurarlar. Flamingo kuşları, her sene düzenli bir biçimde üremezler. Bunun nedeni ise bu kuş türlerinde her sene yumurtlayanlar olduğu gibi 3- 4 yılda bir yumurtlayanların da olmasıdır.

Flamingo kuşu nerede yaşar?

Flamingo kuşlarının ana vatanı, Güney Avrupa, Afrika, Güney ve Orta Amerika, Güneybatı ve Orta Asya'dır. Bu kuşlar, Avrupa’da ise yalnızca yumurtaya kuluçkaya yattığında giderler. Flamingolar, yaşam alanı olarak daha çok İspanya’nın ve Fransa’nın güneyini tercih ederler.

Flamingo kuşları aynı zamanda Hollanda ve Almanya sınırında da yaşamlarını sürdürmektedirler. Bu bölgede gül rengine sahip olan ve boyları 1 metre 30 santimetreyi bulan “Rosa Flamingo” türü yaşamaktadır.

Flamingolar, topluluklar oluşturarak yaşamayı seven kuşlardır. Diğer hayvanların pek fazla tercih etmedikleri, lagünler, sodalı ve tuzlu göllerini yaşam alanı olarak seçerler. Bu sular çoğunlukla sığ bir yapıya sahiptir ve bu yönüyle bu kuş türlerinin avlanmaları için rahat bir ortam oluşturmaktadır.

Aşırı sıcaklığın yaşandığı dönemlerde ise sahip oldukları tolere edebilme özellikleri sayesinde, bulunmakta oldukları yerlerde oldukça yoğun olarak görülebilmektedirler. Flamingo kuşlarına Türkiye'de Denizli’de bulunan Acıgöl’de kolaylıkla rastlanabilmektedir.

Nasıl beslenir ve avlanır?

Flamingolar genellikle, yengeç, karides, artemia, gibi hayvanların yanı sıra, yosun ve karınca larvası yiyerek beslenen kuş türleridir. Aşağı doğru eğik ve kalın bir uca sahip olan, aynı zamanda da oldukça sağlam bir yapıya sahip durumdaki gagaları sayesinde en zorlu koşullarda dahi yiyeceklerine kolayca ulaşabilme becerisine sahiptirler.

Flamingo kuşu yenir mi?

Son derece ilgi çekici ve alımlı bir yapıya sahip olan bir kuş türü niteliğindeki flamingolarla alakalı olarak pek çok insanın kafasında oluşan soru işaretlerinden biri Flamingo kuşu yenir mi şeklindedir. Bu sorunun yanıtı: Hayır olmaktadır. Flamingo eti yenilmeyen hayvan türleri arasında yerini alır. Bu sebeple etinin yenmesi İslami açıdan helal olmaz.





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