2 Haziran 2015’te Siyah-Beyazlı renklere imza atan deneyimli teknik adam ile yollar ayrılıyor...

Karar bugün Bursa maçından sonra açıklanacak.

Fanatik'in haberine göre; ilk iki sezonunda Beşiktaş’ta şampiyonluk yaşayan, geçen yıldan sonra bu yıl da zirvenin uzağında kalan Şenol Güneş’in Beşiktaş ile yolları ayrılıyor.

Deneyimli teknik adam ile Başkan Fikret Orman’ın arasının iyi olmadığı, biriken sorunların tarafları ayrılık noktasına getirdiği bildirildi.

Kamuoyu önünde iki taraf uyumlu bir çalışma ortamı olduğunu söyleyen açıklamalar yapsa da kapalı kapılar ardında durumun çok farklı olduğu, sert tartışmaların yaşandığı öğrenildi.

ÇEBİ'DEN SONRA...

Şenol Güneş’in özellikle Beşiktaş’a gelmesinde büyük katkısı olan Ahmet Nur Çebi yönetimden ayrıldıktan sonra kendisini yalnız hissettiği ve yönetimden gereken desteği göremediği için sıkıntılı olduğu gelen bilgiler arasında.

Bugün Bursa ile Vodafone Park’ta kritik bir mücadeleye çıkacak olan Siyah-Beyazlılar’da kararın, karşılaşmanın ardından açıklanacağı bildirildi.