Türkiye Flaş 'casusluk' operasyonu! MİT ve emniyetin özel ekibi sorguluyor...

Flaş 'casusluk' operasyonu! MİT ve emniyetin özel ekibi sorguluyor...

Türkiye

Flaş 'casusluk' operasyonu! MİT ve emniyetin özel ekibi sorguluyor...

İstanbul ve Antalya'da silahlı eylem arayışında oldukları ve devletin gizli kalması gereken bilgilerini 'Siyasal veya Askeri Casusluk' amacıyla temin ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüphelinin, MİT ve emniyet ekiplerince oluşturulan özel bir ekip tarafından sorgularının sürdüğü öğrenildi. Şüphelilerin gelecek hafta adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

15 Ekim 2021, Cuma 16:55 Son Güncelleme:
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Millî İstihbarat Teşkilatı görevlileri, 8 Ekim Cuma günü Antalya ve İstanbul'un Başakşehir, Sarıyer ve Küçükçekmece ilçelerinde eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda silahlı eylem arayışında oldukları ve devletin gizli kalması gereken bilgilerini 'Siyasal veya Askeri Casusluk' amacıyla temin ettiklerinin tespit edildiği iddia edilen yabancı uyruklu 6 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerdeki aramalarda, 1'i susturucu ve lazer tertibatı takılı 3 tabanca, bu tabancalara ait şarjör ve çok sayıda mermi ele geçirildi. Gözaltına alınan 6 şüphelinin emniyet ve MİT ekiplerince oluşturulan özel bir ekip tarafından İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgusunun devam ettiği öğrenildi. Şüphelilerin gelecek hafta adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

Ali Çağlar TINBEK / DHA

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