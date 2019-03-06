FLAŞ! Eljif Elmas için çılgın iddia!

Leicester City’nin yeni teknik patronu Brendan Rodgers’ın gelecek sezon güçlü bir kadro kurmak için harekete geçtiği ve listesinde yer alan isimlerden birisinin de Fenerbahçe'nin Makedon oyuncusu Eljif Elmas olduğu belirtildi.

30 MİLYON EURO

Eljif’in Liverpool, Real Madrid, Tottenham, Bayern Münih ve Juventus gibi kulüplerin de radarında yer aldığı, yarışta öne geçmek isteyen Leicester’in 30 milyon euroluk bir bütçeyi bu transfere ayırdığı ileri sürüldü.