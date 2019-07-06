FLAŞ! Fenerbahçe transferi resmen açıkladı!
Fenerbahçe, CSKA Moskova'dan ayrılan Avrupa'nın en değerli oyuncularından Nando De Colo'yu renklerine bağladığını açıkladı.
Fenerbahçe Beko, transferde en büyük bombayı patlattı. Sarı-Lacivertliler CSKA Moskova'dan ayrılan Nando De Colo'nun transferini resmen açıkladı.
Fransız forvetle 2 yıllık sözleşme imzalandı. Fenerbahçe Beko'da Marko Guduruic'in takımdan ayrılmasının ardından hedefte De Colo vardı.
Nando De Colo'nun NBA seçeneği de vardı fakat elini çabuk tutan Fenerbahçe, THY Euroleague'de yılın transferine imza atmış oldu.
https://twitter.com/FBBasketbol/status/1147408018767790080