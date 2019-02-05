Sarı-Lacivertliler, geçtiğimiz hafta sona eren ara transfer döneminde orta saha için yurt dışında birçok oyuncuyla görüştü.

Fenerbahçe, uzun süren görüşmelerin ve değerlendirmelerin ardından tercihini Miha Zajc’tan yana kullandı.

COMOLLİ HÂLÂ ÇALIŞIYOR

Ancak Damien Comolli’nin, yeni sezon yapılanması kapsamında Stefan Johansen ve Leroy Fer için girişimlere devam ettiği öğrenildi.

Fenerbahçe, Zajc’ı transfer edince, Fulham’lı Johansen de kiralık olarak West Bromwich’in yolunu tuttu.

İKİSİ DE BEDAVA

Sarı-Lacivertliler, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Norveçli orta saha oyuncusunu bedelsiz olarak kadrosuna katabilir.

Aynı şekilde Swansea’nin kaptanı Fer’in kontratı da sona erecek. Hollandalı orta saha oyuncusuyla da görüşmeler devam ediyor.

Ersun Yanal ve yönetimin kararına göre Johansen ya da Fer’in sezon sonunda bonservis bedeli ödenmeden kadroya katılması bekleniyor.