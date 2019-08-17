Menajerler tarafından kulübe önerilen Federico Santander için kulübü Bologna ile temasa geçen Sarı-Lacivertliler, satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yaptı. Geçen sezon FC Kopenhag’dan 6.5 milyon Euro’ya Bologna’ya transfer olan Santander İtalya’da aradığı ortamı bulamamıştı.

YILDIZI KOPENHAG’DA PARLADI

Kopenhag formasıyla 48 maçta 48 gol atarak dikkatleri üzerine çeken 28 yaşındaki Paraguaylı forvet, Bologna’da ise 32 maçta görev yaptı ve 8 gollük katkı sağladı. İki kulüp arasındaki görüşmeler hafta başından itibaren hızlanacak. Şartlar uygun olursa Santander yeni sezonda kiralık olarak Sarı-Lacivertli formayı giyecek.



