Dünya Flaş gelişme! 5 bölge ve 1 şehirde daha kaldırıldı

Flaş gelişme! 5 bölge ve 1 şehirde daha kaldırıldı

Dünya

Flaş gelişme! 5 bölge ve 1 şehirde daha kaldırıldı

Kazakistan’daki protestoların ardından uygulanan OHAL ülkenin 5 bölgesinde ve 1 şehirde daha kaldırıldı.

14 Ocak 2022, Cuma 19:15 Son Güncelleme:
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Kazakistan’da 2 Ocak’ta Zhanaozen ve Aktau kentlerinde akaryakıt fiyatlarına zam yapılmasına karşı halk sokaklara dökülmüş, protestolar 2 gün sonra Almatı ve ülke genelindeki diğer şehirlere yayılmıştı. Protestoların şiddet olaylarına dönüşmesi üzerine OHAL ilan edilmişti. Kazakistan’da protestoların bastırılmasının ardından ülkede uygulanan OHAL kademeli olarak kaldırılmaya devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev’in imzaladığı kararla 5 bölge ve 1 büyükşehirde daha OHAL kaldırıldı. OHAL, Doğu Kazakistan, Karaganda, Türkistan bölgelerinde ve Çimkent şehrinde bugün yerel saatle 18.00’de sona ererken, Akmola ve Kostanay bölgelerinde ise yarın saat 07.00’de sona erecek.

Öte yandan Batı Kazakistan, Pavlodar ve Kuzey Kazakistan bölgelerinde OHAL dün kaldırılmıştı.

İHA

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