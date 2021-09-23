Dünya Flaş gelişme! Aktif Kovid-19 hasta sayısı geriledi

Flaş gelişme! Aktif Kovid-19 hasta sayısı geriledi

Dünya

Flaş gelişme! Aktif Kovid-19 hasta sayısı geriledi

İtalya’da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 63 kişi hayatını kaybetti.

23 Eylül 2021, Perşembe 22:31 Son Güncelleme:
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Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte yapılan 321 bin 554 testte 4 bin 61 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Böylece salgının başladığı Şubat 2020’den bu yana toplam vaka sayısı 4 milyon 649 bin 906’ya ulaştı. Ülkede aktif Kovid-19 hasta sayısı 105 bin 83’e geriledi.

İtalya’da son 24 saatte virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı ise 63 artarak 130 bin 551’e yükseldi. İyileşenlerin sayısı da 5 bin 466 artışla 4 milyon 414 bin 272’ye ulaştı. Yaygın aşılama kampanyasının 27 Aralık 2020’de başladığı ülkede bugün itibarıyla 83 milyon 192 bin 28 doz aşı uygulandı. Tüm aşıları tamamlananların sayısı 41 milyon 513 bin 930 oldu. Ülkede 20 Eylül’de kanser hastaları ve 80 yaş üzeri için başlayan 3. doz aşılamada 19 bin 292 kişiye ek doz aşı yapıldı.

AA

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