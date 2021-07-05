Türkiye Flaş gelişme! FETÖ'nin kritik ismi Orhan İnandı yakalandı

Flaş gelişme! FETÖ'nin kritik ismi Orhan İnandı yakalandı

Türkiye

Flaş gelişme! FETÖ'nin kritik ismi Orhan İnandı yakalandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, FETÖ'nün Orta Asya Genel Sorumlusu Orhan İnandı'nın Türkiye'ye getirildiğini duyurdu.

05 Temmuz 2021, Pazartesi 20:50 Son Güncelleme:
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Erdoğan, terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonlara ilişkin, "Operasyonlar neticesinde PKK'nın üst kadrosu tarihinde ilk kez Kuzey Irak'ta hareket edemez, toplanamaz ve örgütü yönetemez hale gelmiştir." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, FETÖ ile mücadeleye ilişkin ise şunları kaydeytti:

"Bu mücadelenin uzun soluklu olduğunun bilinciyle FETÖ'yü çözme ve ortadan kaldırma çalışmalarına devam edeceğiz. Yurt dışındaki örgüt mensuplarına yönelik çalışmalar kapsamında bugüne kadar pek çok ülkeden 100'ün üzerinde kişinin Türkiye'ye getirildiğini söyleyebiliriz. MİT, yürüttüğü özgün ve sabırlı çalışmalar neticesinde FETÖ'nün Orta Asya Genel Sorumlusu Orhan İnandı'yı ülkemize getirerek adalete teslim etmiştir."

Erdoğan, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu devlete ve millete ihanet eden, pusu kuran, kan döken, maddi manevi herhangi bir zarar veren hiçbir yapının varlığını sürdürmesine izin vermeyeceğiz."

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