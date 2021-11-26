Ekonomi Flaş gelişme! Teklif Aralık ayına bırakıldı

Flaş gelişme! Teklif Aralık ayına bırakıldı

Ekonomi

Flaş gelişme! Teklif Aralık ayına bırakıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında, toplu ulaşıma yüzde 25’lik zam teklifi oy birliği ile Aralık ayına bırakıldı.

26 Kasım 2021, Cuma 19:17 Son Güncelleme:
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısı 1453 Çırpıcı Sosyal Tesisleri’nde saat 16.00’da başladı. Toplantıda İBB’nin toplu ulaşım ücret tarifelerine yüzde 25’lik zam teklifi oy birliği ile Aralık ayına bırakıldı.

İHA

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