Türkiye Flaş gelişme! Yeni düzenleme resmi olarak açıklandı

Flaş gelişme! Yeni düzenleme resmi olarak açıklandı

Türkiye

Flaş gelişme! Yeni düzenleme resmi olarak açıklandı

Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkisini geride bırakmak için etkin diplomasi yürütüldüğünü vurgulayarak, Türkiye’nin, Avrupa Birliği’nin (AB) yanı sıra 12 ülkeyle Kovid-19 aşı sertifikalarını tanımaya yönelik düzenleme yaptığını bildirdi.

16 Ekim 2021, Cumartesi 23:50 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Twitter’dan paylaştığı mesajda, "Pandeminin etkilerini hızla arkada bırakmak adına etkin diplomasi yürütüyoruz. Aşı programımız ve AB uyumlu sertifikalarımızla ülkemiz ve diğer ülkeler arasında karşılıklı seyahatleri kolaylaştırıyoruz." ifadelerini kullandı. Türkiye’nin, AB’nin yanı sıra aşı sertifikaları tanıma düzenlemeleri yaptığı ülkeleri ise Kıran, "Arnavutluk, Bulgaristan, Endonezya, Filistin, Fas, Gürcistan, İsviçre, Japonya, Kazakistan, Kırgızistan, Macaristan, Moldova, Sırbistan, Ukrayna ve Yunanistan" olarak sıraladı. AB’nin dijital sertifika sistemine dahil olmasının ardından Türkiye’nin Kovid-19 aşı sertifikası, AB’ye üye ülkelerde tanınıyor. Türkiye, bu düzenlemeden önce de AB üyesi Macaristan, Bulgaristan ve Yunanistan’la Kovid-19 aşı sertifikalarını ikili düzeyde karşılıklı tanımıştı.

AA

Yazarlarımızdan
Hakan Çelik
2053 hedefi için çok çalışmak şart
Hakan Çelik
Murat Gülderen
Çocuk koltuğu deyip geçmeyin
Murat Gülderen
Rauf Tamer
Asıl faktör
Rauf Tamer
Murat Çelik
Merkez Bankası'nda neler oluyor?
Murat Çelik
Oral Çalışlar
Ulaştırma Bakanı'na dilekçemdir
Oral Çalışlar
Şirin Sever
Canınız çok mu sıkılıyor acaba?
Şirin Sever
Banu Şen
“Gel ne olursan ol yine gel” diyen bir dünya şehri: Konya
Banu Şen
Erkut Can
Pazar gülücüğü
Erkut Can
Büşra Özbelli
Tavşan Ralph kısa filmini paylaşmaya yüzüm yok
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Bakan Koca 'Ciddi artış var' diyerek uyardı: Belirtileri Kovid-19’a benziyor