Flaş iddia! Haber kısa sürede sosyal medyada da yayıldı

Show Tv ekranlarına Cuma günleri gelen Ramo dizisi hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı. Dizinin final yapacağı iddia edilirken haber kısa sürede sosyal medyada da yayıldı.

İki sezondur ekranlarda olan ve büyük bir hayran kitlesine sahip olan Ramo dizisinin iki yıllık anlaşmasının dolması nedeniyle final yapacağı iddia edildi.

Ramo dizisine kanal ve yapım tarafından üçüncü sezon onayı verilmediği ve bu nedenle dizinin 30 Nisan 2021 tarihinde final bölümü ile son kez izleyici karşısına çıkacağı konuşuluyor.







