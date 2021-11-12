Flaş karar! Bazı alanlarda zorunlu olacak

Parlamentonun alt kanadı Devlet Duması’na sunulan tasarıya göre, 1 Haziran 2022’ye kadar geçerli olacak önlemler kapsamında, vatandaşların toplu etkinlikler ve kültür faaliyetlerinin yapıldığı yerler, kafe ve restoranlar, perakende satış yerlerine girişte aşı bilgisinin yer aldığı QR kod göstermesi gerekecek. Eğer kod yok ise Kovid-19 geçirdiğine veya aşı yaptıramayacağına dair belgelerden birisini göstermek zorunda olacak. Sistem, eczanelerde, gıda ve temel ihtiyaç maddelerinin satıldığı marketlerde zorunlu olmayacak.

Tasarıda, gerekli kod ve belgenin olmaması halinde geçiş dönemi olarak 1 Şubat 2022’ye kadar bu mekanlarda vatandaşların negatif sonuçlu PCR testi göstermesi öngörülüyor. Bu tarihten sonra aşı yaptırması sakıncalı olanlar zorunluluktan muaf tutulacak. Uluslararası ve şehirler arası ulaşımda demir yolu ve hava yolu taşımacılığında yolcular için QR kod kullanımını zorunlu hale getiren tasarıya göre, kod, Kovid-19 geçirdiğine dair belge ve aşıdan muafiyet belgesinin yokluğu halinde bunların yerine PCR test sonucu talebi, hükümetin daha sonra belirleyeceği tarihe kadar geçerli olacak.

Tasarıya göre, aynı uygulama yabancılar için de geçerli olacak. Tasarı, Rusya Parlamentosunun alt kanadı ve üst kanadında kabul edildikten sonra Devlet Başkanı Vladimir Putin’in imzasıyla yürürlüğe girecek. Ülkede Rus üretimi Kovid-19 aşısından birinin iki dozunu ya da tek dozluk Sputnik Light aşısı yaptırıp sertifika alanlar, devletten QR kod temin edebiliyor. Rusya Başbakan Yardımcısı Tatyana Golikova, 61 bölgede Kovid-19 kaynaklı hastalıkların artış gösterdiğini belirterek, ülkede geçen hafta yarı kapanmaya gidilmesi sonrasında olumlu sonuçlar gözlendiğini kaydetti.

Günlük vakalar 40 binin üzerinde

Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son bir günde virüsten ölenlerin sayısı 1235 artarak 252 bin 926’ya, iyileşenlerin sayısı 33 bin 645 artışla 7 milyon 720 bin 962’ye ulaştı. Son 24 saatte 40 bin 123 kişide virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 8 milyon 992 bin 595’e çıktı. Yaklaşık 145 milyon nüfusa sahip ülkede, bugüne kadar 63 milyondan fazla kişi Kovid-19’a karşı tam aşılandı.

AA