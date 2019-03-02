Fenerbahçe'nin devre arasında Chelsea'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Victor Moses, Sarı-Lacivertliler'de kısa sürede gösterdiği performansla büyük beğeni kazanmıştı.

1,5 yıllığına kiralanan Nijeryalı sağ kanat oyuncusu, Sarı Lacivertli formayla siftahını Göztepe'yi 2-0 yendiği maçta yapmıştı.

Gücü, agresifliği ve hızıyla taraftarların gönlünde taht kuran yıldız isimle ilgili olarak Ada basınından flaş bir iddia geldi.

HAKKINDA KARAR VERİLDİ

Ada'nın en yüksek tirajlı gazeteleri arasında yer alan Daily Star, Chelsea'nin Nijeryalı futbolcu hakkındaki kararını verdiğini öne sürdü.

Haberde Premier Lig kulübünün adı bir dönem Galatasaray ile de anılan Gary Cahill ve Danny Drinkwater ile birlikte Moses ile de yollarını ayırma kararı aldığı belirtildi.

Chelsea ile olan kontratı 2021 yazında sona erecek olan Moses'ın Fenerbahçe ile olan sözleşmesi ise 2020 yazında sona eriyor. Oyuncunun gelecekte hangi kulübün futbolcusu olacağı büyük merak konusu.