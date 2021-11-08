Türkiye Flaş operasyon! Aralarında HDP’li yöneticiler de var…

Flaş operasyon! Aralarında HDP’li yöneticiler de var…

Türkiye

Flaş operasyon! Aralarında HDP’li yöneticiler de var…

Diyarbakır merkezli 4 ilde terör örgütü PKK/KCK'nın şehir yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda, aralarında HDP'li yöneticilerin de olduğu 18 şüpheli, gözaltına alındı.

08 Kasım 2021, Pazartesi 09:50 Son Güncelleme:
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Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nın PKK/KCK'nın şehir yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında 18 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından şüphelilerin yakalanması için Diyarbakır, İzmir, Antalya ve Mardin'de çok sayıda adrese operasyon düzenlendi.

İstihbarat Müdürlüğü, Özel Harekat timleri ve terör mücadele ekiplerinin katıldığı operasyonda, aralarında HDP'li yöneticilerin de olduğu 18 şüpheli, gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda toplatma kararı bulunan çok sayıda yayın, dijital materyal ve örgütsel doküman ele geçirildi.

Sorgulanmak üzere İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi'ne götürülen şüphelilerin vereceği bilgiler doğrultusunda operasyonun genişleyebileceği belirtildi.

Şeyhmus ÇAKAN/DHA

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