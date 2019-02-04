FLAŞ! Şenol Güneş bu sabah istifasını...

Milliyet gazetesi Spor Müdürü Tayfun Bayındır, Beşiktaş'ın Alanyaspor'u 6-2 yendiği maçın ardından CNN TÜRK'te yayınlanan Pazar Akşamı Futbol programında değerlendirmelerde bulundu.

Bayındır, "Bugünün, bu sabahın dedikodusu. Şenol Güneş'in bu maçtan sonra istifa edeceği yönündeydi. Gerekçesini tam bilmiyorum. Beşiktaş muhabirleri dünden beri bu konudan haberdardı... Bu dedikodu doğru mudur bilmiyorum. Ama 6-2'lik skor ve performans belki bu istifayı ötelemiştir. Şenol Güneş'le ilgili bu tür değerlendirmenin çıkıyor olması bile önemli bir konu." dedi.

ŞENER İÇİN GALATASARAY DEVREDE

Şener Özbayraklı'nın menajeriyle uçakta karşılaştığını belirten Bayındır, "Ankara'dan ayın 30'unda gelirken yanıma akşam bir bey oturdu. Şener'in menajeriymiş. Konuşmasından Tolgay Şener takası sırasında Galatasaray'ın da daha önce devreye girdiğini çıkardım." diye konuştu.



