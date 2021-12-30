Magazin Flaşlar Murat Başaran'ı panikletti!

Flaşlar Murat Başaran'ı panikletti!

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Flaşlar Murat Başaran'ı panikletti!

Murat Başaran, önceki akşam Arnavutköy’de görüntülendi, ünlü şarkıcının yanında kadın arkadaşı vardı. Flaşlar patlamadan önce dip dibe duran İkili flaşların patlaması ile birbirinden uzaklaştı.

30 Aralık 2021, Perşembe 10:18 Son Güncelleme:
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Basın mensuplarının “Neden panik yaptınız? Yeni bir ilişki mi? Hayırlı olsun diyelim mi?” sorusu üzerine Murat Başaran ve kadın arkadaşı, “Hayır, sizi görünce bir anda panikledik. Bir proje için birlikteyiz" yanıtını verdiler.

'TOPLANTI YAPTIK'

Başaran, “Hanımefendi mekan sahibi, mekanlarında sahne almam için bir toplantı yaptık sadece" açıklamasını yaptı. Muhabirlerin ısrarlı soruları üzerine ise “Sizi görünce panik olduk, bir şey yok" diyerek uzaklaştı.

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