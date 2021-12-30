Basın mensuplarının “Neden panik yaptınız? Yeni bir ilişki mi? Hayırlı olsun diyelim mi?” sorusu üzerine Murat Başaran ve kadın arkadaşı, “Hayır, sizi görünce bir anda panikledik. Bir proje için birlikteyiz" yanıtını verdiler.

'TOPLANTI YAPTIK'

Başaran, “Hanımefendi mekan sahibi, mekanlarında sahne almam için bir toplantı yaptık sadece" açıklamasını yaptı. Muhabirlerin ısrarlı soruları üzerine ise “Sizi görünce panik olduk, bir şey yok" diyerek uzaklaştı.