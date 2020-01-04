Flaşlar patladı eller ayrıldı!

Berrak Tüzünataç yakın arkadaşı Burcu Esmersoy’dan eylülde boşanan iş insanı Berk Suyabatmaz ile 2 ay önce flört etmeye başlamıştı. İlişkilerini gözlerden uzak yaşamaya çalışan sevgililer, yılbaşını geçirmek için Amerika Miami’ye gitmişti. Dün İstanbul’a döndüler.

Havalimanında el eleydiler. Ama bir anda objektifleri fark edince gerildiler ve ellerini bıraktılar.

Berrak Tüzünataç Miami’ye giderken uçakta çekilmiş bir fotoğrafını paylaşmıştı.

Berrak Tüzünataç'ın Berk Suyabatmaz'ın eline 2020 yazması ise dikkat çekmişti.