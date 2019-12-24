Ayşe Özyılmazel ve Can Tunalı flaşlar patlayınca panik yaptı

Birce Akalay ile üç yıl aşk yaşadığı dansçı-şair Can Tunalı geçtiğimiz günlerde ayrılmıştı. Can Tunalı önceki gece yazar Ayşe Özyılmazel ile Yeniköy’de görüntülendi. Flaşlar patlayınca telaşlanan ikili adımlarını hızlandırdı.

'Arkadaşımızla yemek yiyemeyecek miyiz?'

Can Tunalı muhabirlerin “Yeni bir aşk mı?” sorusuna şu cevabı verdi:

“Arkadaşımızla yemek yiyemeyecek miyiz?”

Anlaşarak ayrıldılar

Birce Akalay, 2.5 yıldır birlikte olduğu balet Can Tunalı’yla ilişkisine son noktayı koymuştu

Geçen yıl ekim ayında beraberliklerine ikinci şansı veren çift, karşılıklı anlaşarak yollarını ayırmıştı.

Oyuncunun, ayrılık haberini sadece ailesine ve yakın çevresine söylediği öğrenildi. İkilinin, sosyal medya hesaplarından da birbirlerini takipten çıkmışlardı





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