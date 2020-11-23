Fleets, mobil Twitter uygulamasında yer alan yeni bir özellik. Kullanıcılar 16:9 formatında resim veya kısa videolardan oluşan Hikayelerini paylaşabiliyor. Fleets sadece 24 saat görünebilir oluyor ve sonrasında kayboluyor.

Twitter API’lerinde ortaya çıkan bir hata nedeniyle 24 saat geçse bile hikayelerin kaybolmadığı ortaya çıktı. Bazı kişilerin kaybolan Fleets adreslerine ulaşarak tekrar izleyebildiği ve hatta indirebildiği belirtildi. Fleets sahibine de konu hakkında bir uyarı gitmediği ifade edildi.

Twitter yaptığı açıklamada güvenlik ekibinin kısa süre içerisinde bu açığı kapatacağını ve kişinin elinde doğrudan adres dahi olsa kaybolan Fleets hikayelerine ulaşılamayacağını belirtiyor. Fleets bileşenleri 24 saat sonra kaybolsa dahi Twitter veri tabanında 30 gün boyunca saklanıyor.



