Yeni Fligth Simulator oyununda oyuncular 2 milyondan fazla şehrin, 1,5 milyar binanın, gerçek dağların, yolların, ağaçların, nehirlerin, hayvanların, trafiğin ve daha fazlasının bulunduğu şaşırtıcı derecede detaylı dünyada gezinme şansı yakalayacak. Hafif uçaklardan ticari jetlere kadar çok çeşitliliğe sahip uçaklarla, etkileşimli ve vurgulu araç rehberi ve kontrol listeleriyle seviyelere göre ölçeklenen deneyim sayesinde oyuncular pilotluğu gerçeğe en yakın şekilde deneyimleme şansı bulacak. Doğru rüzgar hızı ve yönü, sıcaklık, nem, yağmur ve şimşek dahil olmak üzere dinamik hava durumuna sahip olan oyun, gerçek zamanlı hava durumuyla gece veya gündüz uçma imkanı sağlayacak.

Aylık düşük bir ücret karşılığında 150’den fazla bilgisayar ve konsol oyununa erişim sağlayan Xbox Game Pass Ultimate’ın bünyesinde Football Manager 2020, Forza Horizon 4 ve Sea of Thieves gibi oldukça popüler bilgisayar oyunları bulunuyor. Üstelik aynı Flight Simulator’da olacağı gibi Microsoft’un tüm özel oyunları çıktıkları gün Game Pass kütüphanesindeki yerini alıyor.