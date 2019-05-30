Haber ve makaleleri bünyesinde toplayan ve kullanıcıların karşısına belirli bir algoritma eşliğinde getiren popüler uygulamalardan Flipboard'un siber saldırıya uğradığı ortaya çıktı. Oldukça geç fark edilen saldırının ardından 9 ay boyunca hacker'ların uygulamanın veri tabanına girebildiği kaydedilirken, uzmanlar ise saldırının boyutunu kestiremiyor.

Hürriyet'in haberine göre; 2 Haziran 2018 - 22 Nisan 2019 tarihleri arasında saldırganların düzenli olarak Flipboard'un veri tabanına girdiği belirlenirken, şifreli olarak korunan kullanıcıların e-posta adresleri, kullanıcı adları ve hatta şifreleri hacker'ların eline geçti. Diğer bir deyişle eğer Flipboard kullanıcısıysanız ve bu uygulamada kullandığınız şifreyi başka hesaplarınız için de kullanıyorsanız tehlikenin boyutu hayli büyüyor. Bu nedenle hesaplarınızdaki şifrelerinizi gözden geçirmenizde sonsuz fayda var.

Flipboard'un saldırıyı bunca zaman nasıl fark edemediği kafaları karıştırırken, veri tabanlarındaki şifreler 2012 yılına kadar SHA-1 yöntemiyle 2012 sonrasında ise bcrypt yöntemiyle şifrelenmiş. Bu bakımdan erişimin zor olduğu ifade ediliyor. Bununla birlikte kaç kullanıcının saldırıdan etkilendiği henüz açıklanmış değil.











