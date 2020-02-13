ABD'nin Florida kıyısında 2 yunus silahla öldürülmüş halde bulundu. Federal yetkililer neler olduğunu anlamak için yardım talep etti ve iş birliği içinde olan kişilere 20 bin dolarlık ( 120 bin lira) ödül vereceklerini söyledi. Yekililer, yunusun kurşun nedeniyle ya da kesici bir alet nedeniyle öldüklerini söylüyor. Ölü yunusun bulunmasının ardından, Emerald Coast’ta vahşi yaşam uzmanları, ona çok yakın başka bir kumsalda daha vurulmuş bir yunus buldu.

Deniz Memelileri Koruma Yasası'na göre, herhangi bir bilimsel araştırma dışında yunuslarla etkileşimde bulunmak yasak. Ulusal Okyanus ve Atmosfer Dairesi, olayları çözmek için çağrı hattından gelecek ihbarları değerlendirmeyi bekliyor.