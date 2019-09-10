Florin Andone, Kasımpaşa maçında cezalı!

Galatasaray, yeni transferi Florin Andone'nin Brighton Hove Albion'daki son FA Cup maçında kırmızı kart gördüğü için bu haftaki Kasımpaşa maçında kadroda olamayacağını açıkladı.

İngiltere Futbol Federasyonu tarafından 3 maç ceza alan oyuncu, Manchester City ve Bristol Rovers maçlarında forma giymeyerek cezasının 2 maçlık kısmını tamamlamıştı. Galatasaray'ın Andone ile ilgili resmi açıklama şöyle:

"Yeni transferimiz Florin Andone, Premier League'de oynadığı son maçta gördüğü kırmızı kart sonrası İngiltere FA tarafından üç maç men cezası almıştı. İki maçlık bölümünü Man City ve Bristol Rovers karşılaşmalarında çektiği için Kasımpaşa maçının ardından cezasını tamamlayacak."

Florin Andone, Galatasaray'ın 18 Eylül Çarşamba günü Club Brugge ile yapacağo Şampiyonlar Ligi maçında forma giyebilecek. Şans verilmesi durumunda Galatasaray formasıyla ilk maçını Şampiyonlar Ligi'nde oynayacak.