Flört şiddeti nedir?

Profilin neden herkese açık? Seven kıskanır unutma, o kişi ile görüşmeni istemiyorum… Çok duyarız değil mi bu masum gibi görünen lakin içinde baskı, korkutma ve hatta zorbalık içeren söylemleri, imaları ve yakıştırmaları? Bu tarz durumlar ilişkide çok sık rastlanan durumlar olmakla beraber bazen maruz kalan taraf için zorlayıcı ve yıkıcı etkilere sebep olabilmektedir.

Şiddet, herkes için baş edilmesi ve anlamlandırılması zor bir durumdur ve hatta bazen birey, içinde bulunduğu durumda şiddete maruz kaldığını ve müdahale etmezse fiziksel şiddete döneceğini bile anlayamamaktadır. Bazen psikolojik bazen sosyolojik sebeplerden dolayı ısrarla o ilişkide kalmaya devam etmektedir. Öğrenilmiş çaresizlik, cam tavan sendromu ya da bir başka sebeple birey zorda kalmasına rağmen bir çıkış yolu aramak istemez ya da arasa dahi bulamayacağına inanır. Öyle ki beyin tehlike geliyorum da dese alışkanlığı olan konfor alanını terk etmek istemez. Lakin şiddet genelde geliyorum der ve eğer durdurulmazsa ağır sonuçlara sebep olur. Şiddetin ipuçlarını yakalamak ve uyaranlarının farkına varmak şiddeti durdurmanın bir yoludur.

Flört şiddeti beraberlik sırasında ya da beraberlik bittikten sonra bir tarafın diğer tarafa karşı fiziksel, cinsel, psikolojik, sosyal ve dijital şiddet içeren davranışlarda bulunmasıdır. Burada şiddet uygulayan taraf diğer taraf üzerinde egemenlik kurmayı, kontrol etmeyi ve gücünü göstermeyi hedeflemektedir.

Şiddet birçok uyaran sebebiyle ortaya çıkar

Şiddet, psikolojik ve dış uyaranların etkileşime girmesi sonucu ortaya çıkmaktadır ve genelde madde kullanımının olması da ne yazık ki saldırganlığı tetikleyen bir unsur olarak karşımıza çıkmaktadır. Psikolojik açıdan incelendiğinde temelde saldırganlık içgüdüsü ile erkeğin üstünlük sağlama ve kendini kanıtlama isteği yatmaktadır. Kadına yönelik şiddetse, kadınlara, yalnızca kadın oldukları için uygulanan cinsiyete dayalı bir ayrımcılık ile kadının insan hakkı ihlaline yol açan her türlü tutum ve davranışı ifade etmektedir. Ailenin korunması ve kadına karşı şiddetin önlenmesine dair kanun bu noktada çok önemli bir yasal silahtır, can simididir. Bu kanunun amacı; şiddete uğrayan veya şiddete uğrama tehlikesi bulunan kadınların, çocukların, aile bireylerinin ve tek taraflı ısrarlı takip mağduru olan kişilerin korunması ve bu kişilere yönelik şiddetin önlenmesi amacıyla alınacak tedbirlere ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. Bu kanunun amacı esasen hızlı ve etkin bir şekilde şiddeti bir an önce kesmektir ve kanun sadece fiziksel şiddeti değil flört şiddeti dahil bütün şiddet türlerini kapsamaktadır. Kanundan yararlanabilmek için şiddetin uygulandığı konusunda delil ve belge ibraz etme yükümlülüğü yani şiddete maruz kalındığına dair mağdura ispat zorunluluğu da getirilmemiştir.

Burada önemli olan husus bireyin şiddet konusunda farkındalığının olması, şiddeti tanıması, şiddet için kendini sorumlu görmemesidir. Bireyin kendini koruması ve flört içi de olsa her davranışı gözlemleyip şiddete ilişkin ipuçlarını yakalaması, göz ardı etmemesi ve gerekirse haklarını kullanabilmesi şiddeti önleyebilmek için çok önemlidir. Unutulmamalıdır ki, şiddet bireysel bir kişinin değil toplumun sorunudur ve hiçbir şiddet haklı değildir, hiçbir sebep şiddete gerekçe olamaz. Şiddet uygulayan en yakınınız da olsa cezasını çekmelidir.

Avukat Lerzenur Asan Elik