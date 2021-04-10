Flört uygulamasıyla milyarder oldu

Forbes'un her yıl yayınladığı milyarderler listesine bu yıl rekor sayıda isim dikkat çekti. Geçen yıl 2 bin 95 olan dolar milyarderi sayısı, 2021’de 2 bin 755’e yükseldi.

COVID-19 salgınının dünya ekonomilerini altüst ettiği ve dünyanın dört bir yanındaki insanların geçim kaynaklarını tehdit ettiği bir yılın ardından ultra zenginlerin sayısı arttı.

Milyarderler geçtiğimiz yıl 8 trilyon dolar düzeyinde olan varlıklarını 2020 yılında 13,1 trilyon dolara yükselttiler.

Amazon’un kurucusu Jeff Bezoz üst üste dördüncü kez listenin zirvesinde yer alırken, Tesla CEO’su Elon Musk, geçen yıl yer aldığı 31. sıradan ikinci sıraya yükseldi. Lüks mallar firması LVMH'nin CEO'su Bernard Arnault, Microsoft'un kurucusu Bill Gates ve Facebook CEO’su Mark Zuckerberg, dünyanın en zengin milyarderlerinden ilk beşini tamamladı.

Forbes'in İçerik Baş Sorumlusu Randall Lane, "Çok zenginler çok çok zenginleşti" dedi.

Yatırımcı ve iş adamı Warren Buffett, teknoloji yöneticilerinin Forbes sıralamasına hakim olmasıyla yirmi yıldan fazla bir süredir ilk beş arasında yer almadı.

Bu yılki listede, aralarında bu yıl halka açılan flört uygulaması Bumble'ın CEO'su Whitney Wolfe Herd de dahil olmak üzere 493 yeni üye var.