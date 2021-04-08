Flört ve çöpçatanlık uygulaması Bumble ile milyarder oldu

Forbes dünyanın en zengin insanlarını açıkladı. listeye bu yıl daha önce görmediğimiz isimler de dahil oldu.Forbes'un en zenginler listesi açıklandı. Listede ilk sıralarında son yıllarda olduğu gibi Elon Musk, Bill Gates ve Jeff Bezos gibi bilindik isimler yer aldı. Ancak bu yıl adını pek duymadığımız yüzlerce yeni milyarder çıktı.

Pandemi dönemin yüzlerce yeni milyarder çıktı. Onlardan birisi de Whitney Wolfe Herd oldu.

31 yaşındaki teknoloji girişimcisi Whitney Wolfe Herd servetini flört ve çöpçatanlık uygulaması Bumble'a borçlu. Bumble'ın kurucu ortağı olan 31 yaşındaki girişimci şirketteki yüzde 12 hissesi ile 1.3 milyar dolarlık (yaklaşık 10.5 milyar TL) servetin sahibi oldu.

İSTİSMARA UĞRADIĞINI SÖYLEMİŞTİ

Herd, eski erkek arkadaşı olan bir yöneticinin kendisine cinsel ayrımcılık ve istismar uygulamadığı iddiası ile gündeme gelmişti. Kovulmasının arkasında yatan nedenin sesini yükseltmesi olduğunun altını çizen kadın girişimci bu konuyu mahkemeye taşımız ve sonuçta uzlaşmıştı. Herd, daha sonra Rus milyarder Andrew Andreyev'le beraber Bumble'ı kurmuştu.

Bu yıl listeye giren yaklaşık 500 yeni milyarderden 210'u Çin ve Hong Kong'dan çıktı.

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