Florya kuşu özellikleri

Florya kuşu, iri ve yeşil renkte bir ispinozdur. Bu kuş türünün gagası açık pembe bir renge sahiptir. El teleklerinin kenarları, kuyruk sokumu kısmı ve kuyruk dış teleklerinin kökü sarı renktedir. Bu kuş türünün dişisinde yeşil rengin yerini grimsi kahverengi almaktadır. Florya kuşunun genci çizgili bir görünüme sahip olmakla birlikte sarı kanat paneli sayesinde ayırt edilir bir nitelik barındırır.

Florya kuşlarının erkek olanları, dişilerinden daha iri bir yapıya sahip olup renkleri de çok daha göz alıcı niteliktedir. Dişi ve genç Florya kuşları ise daha soluk bir renge sahip olup ve bu kuşlarda kahverengi tonlar daha hakim bir şekilde göze çarpmaktadır. Bu kuş türünün sahip olduğu gaga yapısı itibariyle kalın ve koni biçimine sahiptir.

Florya kuşlarının ötüşleri, son derece güzel ve cıvıltılı bir şekildedir. Florya kuşunun erkek olanının "kelebek" gösteri uçuşu vardır. Üreme mevsimi, Nisan ayının ikinci yarısında başlayıp Ağustos ayına kadar devam eden ilkbaharda, genç uçmaları ise Ağustos ayının sonlarında gerçekleşir.

Florya kuşları, çoğu zaman tek başına yuva yaparlar. Fakat bazen her birinin kendi küçük alanını savundukları gevşek koloniler oluşturabilmektedirler. Bu kuşlar, yuvalarını, çalılar, bitkiler, yapraklı küçük çalılar, tırmanan bitkiler, şehirlerin içerisinde yer alan park ve bahçelerde bulunan orta büyüklükteki ağaçlar yahut çevrede bulunan kırsal alanlarda gizli bir biçimde yaparlar.

Florya kuşlarının yuvaları çoğunlukla orta yükseklikte bir çatal zerinde bulunur. Bu kuşların yuvaları yapısal olarak kuru ot ve yosunlardan meydana gelen hacimli bir şekli vardır. Yuvanın iç kısımı bitkisel lifler, kökler, tüyler, kıllar ve yün ile kaplı haldedir. Bu kuş türü, yılda 2-3 üç yavru dünyaya getirir.

Florya kuşları, Avrupa, Kuzey Afrika ve Güneybatı Asya'da son derece yaygın olarak dağılmış durumda bir yaşam sürdürürler. Bu son derece göz alıcı olan kuş türleri, Yeni Zelanda'ya kadar gözlemlenmiş olan oldukça ilgi çekici canlılardır. Florya kuşlarına, Türkiye sınırları içerisinde yıl boyunca rastlanabilmektedir.

Bu kuşların en önemli yaşam alanlarını ise öncelikli olarak seyrek ormanlar, zeytin ve meyve bahçeleri oluşturmaktadır. Ayrıca yüksek ağaçların yerini almış durumda olduğu bahçeler ve parklarda bu kuşlar için son derece elverişli bir yaşam alanı niteliğine sahiptir. Florya kuşları, soğuk kış mevsimlerinde kışın diğer ispinozlar ile karışık şekilde sürüler meydana getirirler.

Nasıl beslenir ve avlanır?

Florya kuşlarının temel besin kaynağını ayçiçeği tohumları oluşturmaktadır. Fakat bu kuşlar, aynı zamanda yuvalama sürecinde çeşitli bitkiler, meyveler, tomurcuklar ve aynı zamanda da böceklerle beslenerek yaşamlarını devam ettirirler.

Florya kuşu oldukça çevik bir kuş olup, asılı dağıtıcılarda sunulan yiyecekleri almayı kolaylıkla başarırlar. Aynı zamanda doğadaki pek çok bitkinin tohumlarının yanı sıra çilek ve tomurcukları da besin kaynağı olarak kullanırlar.

Kış mevsimlerinde bu kuşlar, çimenlerin arasında kolaylıkla zıplayabilecekleri yerde beslenen gruplar halinde görülebilirler. Florya kuşu, sahip olduğu son derece güçlü kursağı sayesinde her gün büyük miktarda yiyecek tüketebilme becerisine sahiptir. Florya kuşları özellikle ekili alanlarda toplanabilmekte ve ortaya çıkan bu tablo bazen hasat döneminde gerçek bir soruna dönüşebilmektedir.

Florya kuşu yenir mi?

Florya kuşu ile alakalı çok fazla sorulan ve cevabı bir hayli merak uyandıran sorulardan biri de Florya kişi yenir mi sorusu olmaktadır. Florya kuşu, İslam’da yenmesi helal olan kuş türleri arasında yer almaktadır. Kısaca Florya kuşu etinin yenmesinde herhangi bir sakınca yoktur.







