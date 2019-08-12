Olay, İstanbul Florya'da meydana geldi. Öğle saatlerinde bir villanın bahçesinde bulunan yaşlı bir ağaç, şiddetli rüzgarın etkisiyle park halindeki 3 lüks aracın üzerine devrildi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, önce ağacın dallarını kesti. Daha sonra yarım saat süren çalışmanın ardından ağaç halat yardımıyla araçların üzerinden çekildi.

2 araç sahibi araçlarını itfaiye ekiplerinin yardımıyla başka yere çekti. 2 araçta hafif sıyrıklara meydana gelirken 1 araçta maddi hasar oluştu.

'RÜZGARIN ETKİSİYLE DEVRİLMİŞ'

Keramettin Yılmaz, "Biz evde otururken güvenlik haber verdi; 'Ağaç devrildi' dedi. Geldik baktık, 3 aracın üzerine devrilmiş. Yaşlı ağaç, biraz da çürümüş. rüzgarın etkisiyle devrilmiş" diye konuştu.

İHA