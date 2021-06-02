Floyd Mayweather, YouTuber Logan Paul ile ringe çıkacak

Tüm zamanların en iyi boksörlerinden biri olarak görülen ve dört farklı sıklette 15 dünya şampiyonluğunu elinde bulunduran “Money” lakaplı Floyd Mayweather, Vine uygulamasıyla ün kazanan Amerikalı fenomen ve boksör Logan Paul ile ringe çıkacak. Dövüş, 6 Haziran’ı 7 Haziran’a bağlayan gece TSI 03:00’te Miami Hard Rock Stadyumu’nda başlayacak.

Profesyonel boks kariyerinde çıktığı 50 maçın 50’sini de kazanan Mayweather, 560 milyon Dolarlık servetiyle boks dünyasının en zengin ismi olarak kabul ediliyor. Serveti nedeniyle “Money” lakabı ile bilinen yenilgisiz şampiyon, son profesyonel boks maçında “Notorious” lakaplı Conor McGregor ile karşı karşıya gelmiş ve sansasyonel olayları gündemden düşmeyen McGregor’u teknik nakavt ile yenmişti. Son maçıyla unvanını korumaya devam eden yenilgisiz şampiyon şimdi yumruklarını genç YouTuber Logan Paul’a karşı konuşturacak.

YouTube tarihinin en büyük olayı olarak kabul edilen gösteri maçında kendisi gibi ünlü bir YouTuber olan KSI ile karşı karşıya gelen Paul, 2019 yılında ikinci kez kozlarını paylaşsa da maçın galibi KSI oldu. İki maçtan da yenilgiyle ayrılan Paul 2017 Japonya’yı ziyareti sırasında kendini asarak intihar etmiş bir adamın cesedini çektiği ve kanalında yayınladığı için gündemde kalmış ve okların hedefi olmuştu.