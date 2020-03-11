Diğer Sporlar Floyd Mayweather'ın eski sevgilisi arabasında ölü bulundu

Floyd Mayweather'ın eski sevgilisi arabasında ölü bulundu

Diğer Sporlar

Floyd Mayweather'ın eski sevgilisi arabasında ölü bulundu

Dünyaca ünlü boksör Floyd Mayweather'ın eski sevgilisi ve 3 çocuğunun annesi olan Josie Harris aracında ölü bulundu.

11 Mart 2020, Çarşamba 18:55 Son Güncelleme:
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TMZ'nin haberine göre 40 yaşında olan Harris, Pazartesi günü California'da, arabası içinde cansız halde bulundu. Polis Harris'in ölümüyle ilgili herhangi şüpheli durumunda bulunulmadığını ve ölüm nedeninin belli olmadığını açıkladı.

Harris, Floyd Mayweather'in kendisine saldırdığını iddia etmiş ve ünlü boksör 2 ay hapis cezası almıştı.


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