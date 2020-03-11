TMZ'nin haberine göre 40 yaşında olan Harris, Pazartesi günü California'da, arabası içinde cansız halde bulundu. Polis Harris'in ölümüyle ilgili herhangi şüpheli durumunda bulunulmadığını ve ölüm nedeninin belli olmadığını açıkladı.

Harris, Floyd Mayweather'in kendisine saldırdığını iddia etmiş ve ünlü boksör 2 ay hapis cezası almıştı.







