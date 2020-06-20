Dünya Floyd'un ölümüne sebep olan bir polis daha serbest bırakıldı

Floyd'un ölümüne sebep olan bir polis daha serbest bırakıldı

Dünya

Floyd'un ölümüne sebep olan bir polis daha serbest bırakıldı

ABD'de siyahi George Floyd'un ölümüne sebep olan polislerden birisi daha serbest bırakıldı.

20 Haziran 2020, Cumartesi 12:46 Son Güncelleme:
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ABD’nin Minnesota eyaletinin en büyük kentlerinden Minneapolis'te mayıs ayında George Floyd’un ölümüne yol açan dört eski polisten ikincisi de kefaletle serbest bırakıldı. J. Alexander Kueng’in, cuma gecesi 750 bin dolarlık kefaletinin ödenmesinin ardından Hennepin Böge Cezaevi’nden şartlı tahliyeyle çıktığı ifade edildi. Kueng, Derek Chauvin, Tou Thao ve Thomas Lane de dahil olmak üzere Floyd’un ölümünden suçlanan polislerden arasında yer alıyordu.

Eski polislerden Thomas Lane’in de Haziran ayı başında kefaletle serbest bırakılmıştı.

Olay, ABD'nin Minnesota eyaletinin en büyük kentlerinden Minneapolis'te 25 Mayıs Pazartesi günü sahte parayla alışveriş yapmak istediği gerekçesiyle gözaltına alınmak istenen 46 yaşındaki George Floyd'u yere yatırıp boğazına diziyle bastıran polis memuru Derek Chauvin ve üç polisle birlikte görevden alınmış, olayla ilgili tutuklanan Chauvin, "üçüncü derece cinayet" ve "taksirle adam öldürme" ile suçlanmıştı.


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