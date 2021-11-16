Kültür & Sanat Flüt sanatçısı Şefika Kutluer, 21 Kasım'da CRR'de müzikseverlerle buluşacak

Flüt sanatçısı Şefika Kutluer, 21 Kasım'da CRR'de müzikseverlerle buluşacak

Kültür & Sanat

Flüt sanatçısı Şefika Kutluer, 21 Kasım'da CRR'de müzikseverlerle buluşacak

12. Uluslararası Şefika Kutluer Festivali kapsamında Devlet Sanatçısı Şefika Kutluer, 21 Kasım'da Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonunda konser verecek.

16 Kasım 2021, Salı 18:13 Son Güncelleme:
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Ünlü flüt sanatçısı Kutluer tarafından düzenlenen 12. Uluslararası Şefika Kutluer Festivali, "Doğu Batı ile Buluşuyor" temasıyla devam ediyor.

Vivaldi'nin eserlerini seslendireceği konserde Kutluer'e, Ukraynalı Şef Yurly Yanko yönetimindeki CRR Genç Oda Orkestrası eşlik edecek.

Festival, İstanbul, Ankara ve Antalya'daki konserlerle devam ediyor

12. Uluslararası Şefika Kutluer Festivali, 23 Kasım’da "Shakespeare ve Müzik" temalı konseriyle Ankara'da devam edecek.

Kutluer, Ankara Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Ada Mavi Salon'da European Baroque Ensemle eşliğinde İngiliz klasiklerini seslendirecek.

Usta sanatçı festival kapsamında, 26 Kasım'da European Baroque Players eşliğinde Antalya’da, 27 Kasım'da ise Ankara'da pop dünyasının klasikleri "Beatles" ve "Elvis Presley"in unutulmaz parçalarının barok tarzda klasik müziğe uyarlanmış halini müzikseverlere sunacak.

Festival, Kutluer'in 1 Aralık'ta İstanbul Atatürk Kültür Merkezi'nde "Anadolu Uygarlıklarından İzler projesi" kapsamında European Baroque Ensemble eşliğinde sahne alacağı konserle sone erecek.

AQA

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