FMV Işık Spor Kulübü her branşta şampiyon

Akademik başarının yanı sıra spor ve sanatta da dünya çapında başarılar kazanmış öğrenciler yetiştiren FMV Işık Okulları 2017-2018 sezonunda spor alanında başarılarına yenilerini ekledi.

Yüzme branşında Türkiye'nin en başarılı kulüplerinden biri olan FMV Işık Spor’un beş yüzücüsü Türkiye Yüzme Milli Takımı’nın genç ve yıldız kadrosuna seçildi. Dünya genelinde düzenlenen ve pek çok ülkeden sporcuların katıldığı Uluslararası Nemo Cup Yüzme Yarışları’nda Işıklı yüzücüler 100 mt kelebek ve 100 mt kurbağa yarışlarında Dünya 2.si olurken 50 mt kelebek yarışında ise Dünya 3.lüğünü elde etti.

FMV Işık Spor, basketbol branşında da başarılı bir sezon geçirdi. Almanya Basketbol Federasyonu tarafından Dünya Basketbolunun önde gelen yıldızlarının da gençler kategorisinde forma giydiği Albert Schweitzer Turnuvası’nda, FMV Işık Spor Basketbol A Takım oyuncusu U18 Genç Milli Takımı kadrosunda yer aldı. U18 Genç Takımı, namağlup finale yükselerek İstanbul ikincisi ve ardından A Türkiye Genç Erkekler U18 Şampiyonasında Türkiye ikincisi oldu.

FMV Erenköy Işık Spor U13 Takımı, U13 Erkekler A+(Plus) Ligi’nde namağlup şampiyonluğu elde ederken, FMV Erenköy Işık Spor U11 ve U12 takımları Gelişim Ligi’nde şampiyon oldu. FMV Işık Spor Kulübü Basketbol A Takımı ise Türkiye Basketbol 2. Ligi’nde (TB2L) sezonu üçüncü olarak tamamladı.

Atletizm alanında ise kısa sürede başarıya ulaşan FMV Işık Spor Atletizm Takımı katıldıkları U16 Salon Atletizm Şampiyonası müsabakalarında 200 mt'de Türkiye Şampiyonluğu, U14 Türkiye Salon Şampiyonası Yarışları'nda yüksek atlama Türkiye Şampiyonluğu ve U14 Türkiye Salon Şampiyonası Yarışları'nda uzun atlama Türkiye Şampiyonluğunu kazandı. Atletizm Küçük Kız Takımı, Küçükler Atletizm Final Yarışması’nda bayrak takımında ve genelde Türkiye Şampiyonu olarak öne çıktı.

FMV Işık Spor Voleybol A Kadın Takımı, sezonu TVF 2. Lig 2. Grupta Lig dördüncüsü olarak sezonu tamamladı. Yıldız Takımı İstanbul ligi Avrupa Bölgesi Şampiyonu, Genç Takımı ise İstanbul Bölge İkincisi olurken, masa tenisi branşında da Minik Erkekler İstanbul Şampiyonluğu ile FMV Işık Spor Kulübü altyapı takımları şampiyonluklar ve dereceler ile sezonu tamamladı.



