Farklı lezzet aryanlar için oldukça iyi bir alternatif olan focaccia tarifi, evde kolaylıkla yapabileceğiniz bir lezzet. Peki, focaccia nasıl yapılır? Focaccia ekmek tarifi, yapılışı, gerekli malzemeler, hazırlanışı ve püf noktası...

FOCACCİA TARİFİ

Focaccia malzemeler

2 + ¼ su bardağı ılık su

20 gram yaş maya

1 tutam toz şeker

1 su bardağı zeytinyağı

6,5 su bardağı un

1 yemek kaşığı tuz

Üzeri için malzemeler

2 diş sarımsak

12 adet çeri domates

2 – 3 dal biberiye

1 adet küçük boy kırmızı soğan

Deniz tuzu

Zeytinyağı

Yumurta için malzemeler

6 adet küçük yumurta

Tuz

Karabiber

FOCACCİA YAPILIŞI

Bir karıştırma kabının içerisine su, yaş maya ve toz şekeri ekleyip maya eriyene kadar karıştırıp 5 dakika bekletin. Beklettiğiniz mayanın içerisine zeytinyağını ekleyin ve karıştırın. Başka bir karıştırma kabının içerisine unu alın, ortasını açın ve mayalı karışımı ortasına dökün. Bir çatal yardımıyla hafif karıştırmaya başlayın. Kenarlarından tuz ekleyip yoğurmaya başlayın. Hamurunuzu tezgaha alın ve yoğurmaya devam edin. Hamurunuz hazır olunca karıştırma kabınızın tabanına zeytinyağı koyun ve hamurunuzu içerisine koyun. Kabınızın ağzını hiç hava almayacak şekilde bir streç filmle kapatıp 1 saat mayalandırın.

Hamurunuz mayalanınca hamurunuzu tezgahınıza alın ve hafif yoğurun. Dikdörtgen cam fırın kabınızın içerisine zeytinyağı gezdirin ve hamurunuzu kabınıza alıp elinizle fırın kabınıza yayın. Ezilmiş sarımsağı hamurun üzerine yayın. Ardından hamurunuzun üzerine çeri domatesleri aralıklarla dizin. Domateslerin yanlarına biberiye yaprakları ve piyazlık doğranmış soğanları yumurta kıracağınız yerlere denk gelmeyecek şekilde yerleştirip elinizle iyice hamurun içine bastırın. Hamurunuzun üzerine deniz tuzu gezdirin ve zeytinyağı gezdirin. Ardından üzerine bir bez örtün ve 10 – 15 dakika tepsi mayalamasına bırakın. Tepsi mayalamasından sonra 180 derecede önceden ısıtılmış fırında 45 – 50 dakika pişirin. Ekmeğiniz hazır olunca fırından çıkartın. Yuvarlak bir kurabiye kalıbı ya da bir bıçak yardımıyla üzerinden olacak şekilde altını kesmeden delikler açın. Yumurtalarınızı bu açtığınız deliklere kırın. Üzerlerine tuz ve karabiber ilave edip tekrar fırına alın ve 6 – 7 dakika daha yumurtalar pişene kadar pişirin.



