Türkiye Foça'da vatandaşlar sıcak havanın tadını çıkardı

Foça'da vatandaşlar sıcak havanın tadını çıkardı

Türkiye

Foça'da vatandaşlar sıcak havanın tadını çıkardı

İzmir'in turistik ilçesi Foça'da, bugün yaz kalabalıklarını aratmayan doluluklar yaşandı. Çevredeki yerleşim yerlerinden gelen hafta sonu tatilcileri, 30 dereceye yaklaşan hava sıcaklığının tadını sahillere akın ederek çıktı.

25 Ekim 2020, Pazar 20:48 Son Güncelleme:
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Öğle saatlerinde 30 dereceye yaklaşan sıcaklığı gören vatandaşlar soluğu Foça'da aldı. Okulların açılmasıyla hafta sonunu bekleyen çocuklar günü en iyi değerlendirenler oldu. Sahillerde ve uygun alanlarda koşup oynayan çocuklar, ilçeye özgü heykellerin üzerinde eğlenmekten de geri durmadı. Deniz suyunun da sıcak olduğunu belirten çok sayıda vatandaş, ahşap iskele, koylar ve plajlarda yüzmenin keyfine çıkardı. Hafta içi sakinlik yaşayan ilçede esnaf hafta sonu bereketi yaşadı. Kafeler, balık restoranları, lokantalar doldu taştı.

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Trafik yoğunluğu yaşandı

Gezi tekneleri liman içi saatlik turlarla vatandaşları gezdirdi. Sokak müzisyenlerinin şarkıları yürüyüş yapanların kulaklarını okşarken, aldıkları bahşişler yüzlerini güldürdü.

Çeşitli noktalarda konuşlanan Foça Emniyet Müdürlüğü ekipleri maske ve pandemi önlemleri konularında kontrolleri gün boyu sürdürdü. Maskesiz ve maskesini uygun takmayan vatandaşlar uyarıldı.

Ezan saatleri öncesi cami hoparlörlerinden maske, mesafe ve hijyen konularında hatırlatmalar içeren anonslar yapıldı.

Öte yandan ilçe genelinde trafik yoğunluğu yaşanırken, vatandaşlar otopark sıkıntısı yaşandı.

DHA


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