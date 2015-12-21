Fokus Ultrason Nedir, Nasıl Yapılır?

Dr. Gönül Ateşsaçan

Focus ultrason yöntemi ameliyatsız yüz germe olarak kullanılan yeni bir yöntemdir. Ultrason yöntemi yaklaşık 50 yıldır dünyada tanı olarak kullanılmaktadır. Bunun dışında focus ultrason yöntemi, yeni yeni yaklaşık 5-10 yıldır da, güzellikte kullanılmaktadır estetikte. Cildin en üst tabakasına zarar vermeden, altta 4, 4 buçuk mm özel bir yapıyı smas denilen özel yapıyı yüzü kaldırmasını etkileyen özel bir yöntemdir. Focus ultrason yöntemi tek seans uygulanan bir yöntemdir. Hasta çok hafif ağrı yada ağrı skalasına göre değişerek ağrı hissedebilir. Seans sırasında oda hızlıca geçer. Uygulama sırasında anestezi, ya da lokal anestezi yöntemi kullanmıyoruz. Focus ultrason yönteminde kişinin yüzü hem yanaklardan, hem çeneden, hem de gıdıdan yukarı doğru çıkmaya başlar. Yavaş yavaş, her geçen yıl özellikle 35’ den sonra daha hızlı yüzümüz aşağıya doğru sarkmaya başlar yer çekiminin etkisiyle. Bunun etkisini terse çevirerek yüzün "V" şekli almasını sağlar orta yüz germeyi yaptığımız özel bir yöntemdir. Gözlerde, bütün çene bölgesinde, gıdı bölgesinde gıdılardaki sarkmalarda çok etkilidir. Boyun bölgesinde yoğunlukla kullanabiliriz. Hem alttaki 4buçuk mm’ye ulaşırız, hem de derinin yüzüne atış yaparak cilt deki ince kırışıklıklara da fayda görür hasta. İlk seans dan itibaren kişi bunun farkını görür, tek seans yapılması yeterlidir.