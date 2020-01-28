Fondöteni gün boyu taze tutacak 5 ipucu

Kate Moss ve Naomi Campbell gibi yıldız isimlerle çalışan makyaj sanatçısı Rupert Kingston, yüzünüzün gün boyu iyi görünmesini sağlayacak 5 ipucunu açıkladı. Rupert Kingston, yaklaşık 20 yıl önce sektörde ve film, televizyon ve moda alanlarında çalıştı. Yıllar boyunca, en iyi modellerden ve aktrislerden, televizyon ve müziğin efsane isimlerine kadar birçok kişiye makyaj yapan Kingston, DailyMail'e tüm gün taze bir görünüme sahip olmak isteyen kadınların yapması gerekleri anlattı.









1-Az sürün

Bu çok basit görünebilir ama etkili bir yöntemdir. Çoğu markanın fondöten içeriklerinde ağır katmanlar yer alır. Çok fazla fondöten sürülmesi, ürünün toplanması veya sadece ince çizgiler halinde gözükeceği anlamına gelir.

Pigment bakımından zengin ürünleri daha az miktarda uygulamak daha iyidir. Yanaklara ve alnına bir kapatıcı, parlak renkli bir allık ile hafif bir süpürme ve dudaklara sürülen nude bir ruj, daha doğal görünmenize yardımcı olacak.

2-Zıt ürünler seçin

Cilt tipinizi anlayın ve karşıt formülasyonu seçin. Kuru cilt tipleri için, nem açısından zengin ürünler, krem ​​allıklar, sıvı göz farı ve likit fondötenler kullanılması önerilir.

Yağlı cilt tipleri içim, pudra bazlı ürünler, yani compact bronzer, toz allık, sabitleyici pudra kullanımı önerilir.









Cilt tipi ve makyaj formülasyonu düzgün bir şekilde dengelenirse, makyaj daha taze görünecek ve daha uzun süre kalıcı olacaktır.

3-Dayanıklı fondöten seçin

Uzun süre dayanan formüllerden korkmayın. Panda gibi görünmeyi önlemek için, uzun süre dayanıklı su geçirmez eyeliner ve far kullanın. Bu tür ürünleri çıkaramamaktan korkan kadınlar var. Ancak suya dayanıklı ürünler için özel olarak üretilen makyaj çıkarıcılar bulunuyor.

Yağ bazlı göz makyajı temizleyicisi, suya dayanıklı makyajda yardımınıza koşacaktır. Bu tür temizleyiciler, göz çevresindeki hassas cildi yıpratmadan makyajı nazikçe çıkarır. Bu işlemin ardından, kalan yağ izlerini gidermek için cildi normal şekilde temizleyebilirsiniz.

4-Yağlı ürünleri yatıya saklayın

Makyaj öncesi süreceğiniz nemlendirici, hafif yapıda olmalıdır. Yağlı nemlendiricilerinizi yatmadan önce uygulamaya özen gösterin. Nemlendiricinizi elinizin arkasında deneyin. Eliniz nemli ve pürüzsüz veya parlak ve yağlı görünüyor mu? Eğer ikinciyse, o yağ tabakası sadece makyajınıza müdahale eder.

Cildiniz kuruysa, ona ihtiyacı olan nemi en iyi şekilde sağlayacak bir nemlendirici edinmelisiniz.

Her zaman astar kullanın.Astarın 'sadece başka bir katman' olduğu fikri bir yanlış anlamadır. Cilt bakımı cildinizce emilir, makyajınızın aynı şeyi yapmasını istemezsiniz. Astar, makyajı ciltten uzak tutarken, cilt bakımınızı kilitleyen bariyer rolü üstlenir. Bu, makyajın daha uzun süre yerinde kalmasına izin verecektir, yani daha az ihtiyacınız olacak ve daha doğal görünecektir.

5-Fırça kullanın

Fırçayla uygulanan makyaj daha uzun süre kalıcı olur. Parmakları kullanmak her zaman daha pratiktir. Ancak çoğu zaman makyaj düzensiz, bazı alanlarda çok fazla ve diğerlerinde daha az gözükür. Bir fırça ile yapılan makyaj yüze daha eşit şekilde uygulanır ve daha uzun sürer, bu özellikle ruj ve fondöten gibi krem ve likit yapıdaki ürünler için geçerlidir.





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