Fondöteninizi iyi seçin
Makyaj ürünleri arasında en önemlisi 'fondötenler'. Çünkü hemen hemen hepimiz dergi sayfalarındaki kızlar gibi kusursuz bir ten isteriz. Kusursuz tenin ilk adımı tartışmasız sağlıklı bir ciltten geçerken ikinci adım doğru fondöten
Fondöten seçiminde ilk olarak 'doğru tonu' bulmalıyız. Ürünü ellerinizde ya da bileğinizde değil çene kısmınıza sürerek denemelisiniz. Mağaza ışıkları yanıltıcı olabileceği için gün ışığına çıkıp denediğiniz ürünü mutlaka kontrol edin.
Yüzünüzün bir bölümüne uyguladığınız fondöten, uygulama sonrası kendi cildiniz ile aynı tonda duruyorsa doğru rengi buldunuz ! Ne açık ne de koyu, tam ten renginizde ürün almalısınız.
İleri teknoloji makyaj, yüz ve vücut bakımı ürünleriyle her yaştan kadının güzellik ihtiyaçlarına yanıt veren İtalyan profesyonel makyaj markası KIKO Milano’nun fondötenleri tüm cilt gereksinimlerini karşılar ve her cilt tonu için uygun geniş bir ton yelpazesine sahiptir.
Yüzünüzün bir bölümüne uyguladığınız fondöten, uygulama sonrası kendi cildiniz ile aynı tonda duruyorsa doğru rengi buldunuz ! Ne açık ne de koyu, tam ten renginizde ürün almalısınız.
İleri teknoloji makyaj, yüz ve vücut bakımı ürünleriyle her yaştan kadının güzellik ihtiyaçlarına yanıt veren İtalyan profesyonel makyaj markası KIKO Milano’nun fondötenleri tüm cilt gereksinimlerini karşılar ve her cilt tonu için uygun geniş bir ton yelpazesine sahiptir.