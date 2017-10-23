Fondöteninizi iyi seçin

Fondöten seçiminde ilk olarakbulmalıyız. Ürünü ellerinizde ya da bileğinizde değil çene kısmınıza sürerek denemelisiniz. Mağaza ışıkları yanıltıcı olabileceği için gün ışığına çıkıp denediğiniz ürünü mutlaka kontrol edin.Yüzünüzün bir bölümüne uyguladığınız fondöten, uygulama sonrası kendi cildiniz ile aynı tonda duruyorsa doğru rengi buldunuz ! Ne açık ne de koyu, tam ten renginizde ürün almalısınız.İleri teknoloji makyaj, yüz ve vücut bakımı ürünleriyle her yaştan kadının güzellik ihtiyaçlarına yanıt veren İtalyan profesyonel makyaj markasınun fondötenleri tüm cilt gereksinimlerini karşılar ve her cilt tonu için uygun geniş bir ton yelpazesine sahiptir.