Fondü nasıl yapılır? Evde kolay fondü tarifi, yapılışı, malzemeler ve püf noktası
Çikolatanın en sevilen hali hiç tartışmasız fondü tarifi. Genellikle İtalya, Fransa ve İsviçre mutfağında bol bol tüketilen fondü Türk mutfağının da vazgeçilmezi haline geldi. Çikolata düşkünleri fondü nasıl yapılır merak ediyor. Tadını çok seveceğiniz evde kolay fondü tarifi, yapılışı, malzemeler ve püf noktası...
03 Şubat 2021, Çarşamba 13:30 Son Güncelleme:
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Erimiş çikolata ve meyvelerin enfes buluşması ile ortaya çıkan bu eşsiz lezzette isterseniz sütlü, bitter, beyaz veya pembe çikolata kullanabilirsiniz. Sevdiklerinize hazırlamak için fondü tarifi arıyor ya da fondü nasıl yapılır merak mı ediyorsunuz? Fondü tarifi, yapılışı, malzemeler ve püf noktası...
Fondü tarifi
Fondü malzemeleri
- 100 gram % 70 kakaolu çikolata
- 100 gram sütlü çikolata
- 160 ml krema
- Çeşitli meyveler
- Gofret ve kek dilimleri
Çikolataları küçük parçalara ayırın ve kremayı tencereye alıp kısık ateşte ısıtın. Çikolata parçalarını ekleyip eriyinceye kadar karıştırın. Kremalı çikolatayı fondü kabına alıp çeşitli mevsim meyveleri, gofret ve kek dilimleriyle birlikte servis edin.
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