Erimiş çikolata ve meyvelerin enfes buluşması ile ortaya çıkan bu eşsiz lezzette isterseniz sütlü, bitter, beyaz veya pembe çikolata kullanabilirsiniz. Sevdiklerinize hazırlamak için fondü tarifi arıyor ya da fondü nasıl yapılır merak mı ediyorsunuz? Fondü tarifi, yapılışı, malzemeler ve püf noktası...

Fondü tarifi

Fondü malzemeleri

100 gram % 70 kakaolu çikolata

100 gram sütlü çikolata

160 ml krema

Çeşitli meyveler

Gofret ve kek dilimleri

Fondü yapılışı

Çikolataları küçük parçalara ayırın ve kremayı tencereye alıp kısık ateşte ısıtın. Çikolata parçalarını ekleyip eriyinceye kadar karıştırın. Kremalı çikolatayı fondü kabına alıp çeşitli mevsim meyveleri, gofret ve kek dilimleriyle birlikte servis edin.



