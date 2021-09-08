Ford, Apple otomobil çalışmaları şefini bünyesine kattı

Ford, bir teknoloji şirketi olan Apple'dan otomotiv yöneticisi transfer etti. Ford’dan yapılan açıklamada, Apple'da ilgili birimin başında çalışan Doug Field'ın şirkete katılacağı açıklandı. Field ayrıca Apple’daki görevi öncesinde Tesla'da başmühendis olarak çalışmış ve Tesla’nın Model 3 sedan modelinin lansmanında önemli bir rol oynamıştı.

Bu görevlendirme, CEO Jim Farley yönetiminde önemli adımlar atan Ford için, yatırımcıları Tesla ve elektrikli araçlar ve teknoloji alanındaki diğerleri ile rekabet edebileceği konusunda ikna etmeye yönelik önemli bir adım olarak değerlendirildi.

Ford hisselerinin değeri Farley’in göreve başladığı Ekim ayından bu yana neredeyse ikiye katlandı.

Kendisinden önce görev alan iki başkan döneminde hisseler yıllar süren bir düşüş yaşamıştı.

Farley, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, “Bu önemli bir adım. Doug çok şeyler başardı. Bu, 118 yaşında bir şirketi yeniden şekillendirdiğimiz bu dönemde muazzam bir an” dedi.