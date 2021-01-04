Teknik özelliklerden kısaca bahsetmek gerekirse araç, 1499 cc hacme ve 300 newton metre torka sahip. Maksimum hızı 196km/s ve 0’dan 100e ise 10.2 saniyede çıkabiliyor.

Ben bu videoda aslında genel bir Ford Focus incelemesi değil de daha çok aracın teknolojik özelliklerinden bahsettik. Peki bunlar neler derseniz, popülerliğine göre bunları 5 madde de topladık:

1. co-pilot 360

2. SYNC

3. Aktif park asistanı

4. Stil paketi

5. Kablosuz Şarj Ünitesi



