Ford Focus’un bilinmeyen teknolojik özellikleri – Ford Focus HB kullandık
Ford’un oldukça popüler olan otomobili Focus’un hatta tam adıyla Focus ST-Line'ın teknolojik özelliklerini bu videoda yakından inceledik. Onur Binay/posta.com.tr
04 Ocak 2021, Pazartesi 11:23 Son Güncelleme:
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Teknik özelliklerden kısaca bahsetmek gerekirse araç, 1499 cc hacme ve 300 newton metre torka sahip. Maksimum hızı 196km/s ve 0’dan 100e ise 10.2 saniyede çıkabiliyor.
Ben bu videoda aslında genel bir Ford Focus incelemesi değil de daha çok aracın teknolojik özelliklerinden bahsettik. Peki bunlar neler derseniz, popülerliğine göre bunları 5 madde de topladık:
1. co-pilot 360
2. SYNC
3. Aktif park asistanı
4. Stil paketi
5. Kablosuz Şarj Ünitesi