Ekonomi Ford Otosan'dan büyük usulsüzlük iddiası! KAP'a açıklama yapıldı

Ford Otosan'dan büyük usulsüzlük iddiası! KAP'a açıklama yapıldı

Ekonomi

Ford Otosan'dan büyük usulsüzlük iddiası! KAP'a açıklama yapıldı

Ford Otosan, KAP'a yaptığı yazılı açıklamada usulsüzlük yaptığı gerekçesiyle iki çalışanı işten atarak 247.8 milyon lira tutarında dava açtığını duyurdu.

22 Şubat 2021, Pazartesi 11:58 Son Güncelleme:
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Ford Otosan, bugün Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı yazılı açıklama ile şirketin yapılan iç denetimleri sonucu iki çalışanının usulsüzlük yaptığını tespit etti.

Şirket bu gerekçeyle birlikte ilgili kişileri işten atarak 247.8 milyon lira tutarında dava açtı.

Şirketten KAP'a yapılan açıklama şu şekilde:

''Şirketimizde yürütülen iç denetim çalışmaları sonucunda; Bayi Alacaklarından Sorumlu Ekip Lideri ve bayi alacaklarını takip eden çalışanımız tarafından bayi cari hesapları ile Doğrudan Borçlanma Sistemindeki bayi limitleri üzerinde gerçekleştirilen usulsüzlükler ile bayi alacak ve risklerinin olduğundan farklı gösterilerek suistimal yapıldığı tespit edilmiş olup, konuyla ilgili incelemelerimiz devam etmektedir.

Bu kapsamda, söz konusu kişiler hakkında güveni kötüye kullanma nedeniyle suç duyurusunda bulunulmuş, ilgili kişilerin iş sözleşmeleri feshedilmiş ve şu ana kadar tespit edilen alacak riski tutarı olan 247,8 Milyon TL tutarında (fazlaya ilişkin haklarımız saklı kalmak kaydıyla) tazminat davası açılmıştır.

Söz konusu usulsüzlüklere konu ticari alacaklar finansal raporlarımıza yansımış olmakla birlikte, alacak yaşlandırma tablolarının gerçek durumu yansıtmadığı anlaşılmış olup, konunun finansal raporlarımız üzerindeki nihai etkisi üzerindeki çalışmalarımız devam etmektedir.

 Konuyla ilgili önemli gelişmeler yatırımcılarımızla paylaşılacaktır.''


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