Ford Ranger tabanlı Yeni 2022 Volkswagen Amarok nasıl olacak?

Volkswagen’in Ford ile yaptığı ortaklık sonucu ortaya çıkan yeni 2022 Volkswagen Amarok yakında ortaya çıkacak. Yeni 2022 VW Amarok, Ford Ranger tabanlı olacak. Alman otomobil üreticisi, üreteceği kamyonetin tasarımını platform kardeşinden çok farklı yapacak. VW Group Avustralya Genel Müdürü Michael Bartsch, Motoring.com’a yaptığı açıklamada, Mercedes-Benz’in ve Nissan’ın bir nesil X-Class için yaptığı hatayı yapmayacaklarını belirtti.

Yeni 2022 Volkswagen Amarok üretime geçecek ancak, ABD pazarına gelip gelmeyeceği şu an netlik kazanmadı. Yeni 2022 VW Amarok zaten farklı bir çok pazarda satışta olacak. Avustralya aynı zamanda Ford’un yeni nesil Ranger modelinin geliştirildiği yer. Marka üretilecek yeni Amarok’u Ranger’dan farklı tutacak.

Volkswagen, bu baharın başlarında Ford ile yapılan anlaşma olmasaydı yeni Amarok’un olmayacağını doğrulamıştı. Yeni Volkswagen Amarok üretilecek ancak, Ford Ranger’dan nasıl farklılaşacağı şu an belli değil.

Yeni 2022 VW Amarok'un alt yapısı

Yeni 2022 Volkswagen Amarok’un güç aktarım mekanizmasını Ford’dan ödünç alacak. Yeni Ranger’da ise 2.0 litrelik çift turbolu dört silindirli dizel ünite ile, 3.0 litrelik V6 dizel motor yer alacak.







