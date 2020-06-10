Ford ve Volkswagen iş birliği anlaşması imzaladı
İki otomotiv devi Ford ve Volkswagen elektrikli ve ticari araçlar ile sürücüsüz araçlarda iş birliği yapacaklar.
10 Haziran 2020, Çarşamba 16:46 Son Güncelleme:
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Ford Motor ve Volkswagen AG, elektrikli araçlara, ticari araçlara ve sürücüsüz araçlara yönelik projeler üzerinde iş birliği anlaşmaları imzaladılar.
Varılan anlaşmaya göre Ford Motor, Volkswagen'in modüler elektrikli sürüş araç setini kullanarak 2023'ten başlayarak Avrupa için yeni elektrikli araçlar üretecek.
Volkswagen de Ford tarafından mühendisliği yapılan bir city van ve 1 tonluk kargo van üretimi gerçekleştirecek. Ford Ranger platformu kullanılarak bir pikap üretimi de 2022'de başlayacak.
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