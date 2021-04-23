Hisse senedi, tahvil-bono ihracı, forex piyasalarına yönelik Türkiye’de yetkili otorite olarak Sermaye Piyasası Kurulu bulunuyor. SPK geçtiğimiz yıllarda forex piyasalarına yönelik adımlar atmış ve büyük mağduriyetlerin önüne geçmişti.

Kural tanımayan ve yurt dışı kaynaklı olan, şirket olup olmadığı bile bilinmeyen kişi ya da kurumlar sadece internet sitesi üzerinden insanları dolandırmaya başladı. Herhangi kazanç ya da kayıp karşısında muhatap da bulunamadığından çaresizliğe düşülüyor.

HİÇBİR HAK TALEP EDİLEMİYOR

Hürriyet'ten Burak Taşçı'nın haberine göre; Yurt dışı forex işlemlerine dahil olan kişiler kaybettikleri ya da kazanmalarına rağmen ulaşamadıkları paralarını tahsil etmesi mümkün olmuyor. Türkiye’de forex işlemlerine yönelik kurallar belirlenmişken, yüksek kaldıraç oranı ve küçük paralarla işlem yapıp zengin olma hevesine girişenler hem maddi hem de manevi olarak çöküntü içine giriyor.

KURALLAR BELLİ

Forex piyasasında kazançların çok düşük, kayıpların ise çok büyük olmasından dolayı kaldıraç oranı 1:100’den 1:10’a indirilmişti. Ayrıca Forex işlemi yapmak isteyenlerin hesaplarında minimum 50 bin lira ya da karşılığı olacak döviz bulundurması gerekiyor. Sermaye Piyasası Kurulu’nun bu kuralı getirmesinin ardından ülkemizde forex işlemlerine yönelik mağduriyetler neredeyse kalmadı.

KAYIP YÜZDE 90’A YAKIN

Forex piyasasında kazanandan çok kaybedenler oluyor. Kayıplar ise yüzdeye bakıldığında neredeyse tamamını kapsıyor. Yüzde 90’a yakın oranda kaybeden sayısı bulunuyor.

İTİBAR ETMEYİN

İnternet sitelerinde reklam olarak çıkan ve forex işlemi yaparak zengin olduğunu gösterenlere itibar edilmemesi gerekiyor. Kayıp/kazanç oranının aşırı yüksek olması nedeniyle yasa dışı yurt dışı kaynaklı forexe yatırılan para kısa sürede buharlaşabilir.

SPK 37 TANESİNİ YİNE KAPATTI

Sermaye Piyasası Kurulu ise haftalık bülteninde, Türkiye’de yerleşik kişilere yönelik olarak internet aracılığıyla yurt dışında kaldıraçlı işlem yaptırıldığı belirlenen ve adresleri verilen internet sitelerine erişimin engellenmesi için Sermaye Piyasası Kanunu’nun 99’uncu maddesinin 4’üncü fıkrası uyarınca gerekli hukuki işlemlerin yapılmasına karar verdi.

Sermaye Piyasası Kurulu erişim engelleme kararı verse de linklerinin sonuna sayı ekleyerek işlemlerine devam eden forex firmaları yeniden ortaya çıkıyor. SPK bu hafta 37 yasa dışı forex sitesinin kapatılması için hukuki işlem başlattı.

İşte o siteler